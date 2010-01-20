ГКЦБФР зарегистрировала допэмиссию Нафтогаза

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала допэмиссию НАК "Нафтогаз Украины" на 12 млрд. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины второй раз за 2009 год принял решение увеличить уставный капитал НАК «Натофгаз Украины». Согласно постановлению правительства №1406 от 23 декабря т.г., уставный фонд госхолдинга будет увеличен на 49,7%, или 12 млрд. грн., – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Увеличение уставного капитала компании планировалось осуществить, как и в прошлый раз, путем внесения в уставный фонд компании облигаций внутреннего государственного займа на сумму 12 млрд. грн. Срок обращения ОВГЗ – 9-12 лет, уровень доходности – 9,5% годовых.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.