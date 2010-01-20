Минуглепром: госшахты увеличат добычу угля

Министерство угольной промышленности Украины прогнозирует увеличение добычи угля государственными угледобывающими предприятиями в 2010 году на 2,8% (на 1,1 млн. тонн), по сравнению с прошлым годом, – до 39,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минуглепрома Виктор Полтавец.

"Прогноз у нас 39,5 млн. тонн", - сказал он.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,441 млн. тонн рядового угля, что на 15,3% или 6,945 млн. тонн, меньше, чем в 2008 году, в том числе, коксующегося – 9,133 млн. тонн, энергетического – 29,306 млн. тонн.

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в 2009 году сократили добычу угля на 7% или 5,436 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, – до 72,219 млн. тонн.