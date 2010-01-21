Мировые цены на нефть потеряли более одного процента

Нефть вчера подешевела на фоне укрепления доллара к евро и на ожиданиях роста запасов нефти в США, сообщает Forbes Russia.

Укрепление доллара традиционно снижает привлекательность сырьевых активов как средства хеджирования рисков инфляции. Негативное влияние на рынок также оказывают опасения, что Китай может усилить меры по ограничению роста кредитования, что снизит спрос на сырье.

По итогам торгов 20 января на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $1,4 (-1,8%) до $77,62 за баррель. Мартовский фьючерс составил $77,79. На Лондонской бирже цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки Brent упала на $1,31 (-1,7%) до $76,32 за баррель.