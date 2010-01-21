«Сарматия» увеличила уставный капитал

Акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» на заседании 20 января 2010 года решили увеличить уставный капитал компании на 1,8 млн. долл. – до 5 млн. долл.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

По его словам, законодательство дает акционером два месяца на перечисление средств для увеличения уставного капитала. С.СКРИПКА не исключил, что деньги могут быть перечислены и раньше, однако отметил, что в Украине получение лицензии на перечисление средств за рубеж занимает месяц.

Также С.СКРИПКА сообщил, что акционеры компании утвердили незначительные изменения в уставе «Сарматии».

Как сообщал УНИАН, «Сарматия» увеличивает уставный капитал для того, чтобы профинансировать ряд работ, выполнение которых необходимо для получения средств Еврокомиссии на реализацию проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Напомним, в августе 2009 года Польша оставила проект ЕАНТК на базе «Одесса-Броды-Плоцк» в списке приоритетных, которые могут рассчитывать на дофинансирование со стороны Евросоюза.

ЕС может выделить на строительство трубопровода и техническую поддержку проекта около 110 млн. евро, что составляет около 25% стоимости строительства трубопровода через польскую территорию. Остальные средства «Сарматия» планирует привлечь от европейских финансовых институтов и частных инвесторов.

Справка УНИАН. Национальные нефтетранспортные компании Украины и Польши – «Укртранснафта» и PERN Przyjazn – создали компанию «Сарматия» летом 2004 года для получения помощи со стороны Еврокомиссии в размере 2 млн. евро на подготовку ТЭО проекта «Одесса-Броды-Плоцк».

По 24,75% акций «Сарматии» принадлежат украинской «Укртранснафте», польской PERN Przyjazn, азербайджанской Socar и грузинской GOGC, 1% акций компании принадлежит литовской AB.