Суд обязал Газпром выплатить EuRoPolGaz долг за транзит газа

Высший арбитражный суд Российской Федерации обязал ОАО «Газпром» заплатить польско-российской компании EuRoPolGaz 25 млн. долл. долга за транзит газа в Германию в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет Gazeta Wyborcza.

По информации газеты, дочка «Газпрома» Gazprom Eksport должна заплатить 23 млн. долл. долга за транзит газа, 1,88 млн. долл. - проценты за пользование деньгами, а также оплатить стоимость рассмотрения дела в суде в размере около 40 тыс. долл.

Издание отмечает, что решение суда, который в декабре 2009 года принял аналогичное решение, обжалованное «Газпромом», больше обжалованию не подлежит.

Данный долг возник из-за того, что «Газпром» с 2006 года оплачивал транзит газа по польской территории по тарифу 1,84 долл. за тысячу кубометров на 100 километров вместо утвержденного польскими властями 1,92 доллара.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который в декабре заблокировал утверждение нового газового договора с РФ, на этой неделе дал понять, что поляки могут «простить» долг в обмен на скидки на поставляемый газ.

Справка УНИАН. Официальные представители польского правительства и польской национальной нефтегазовой компании PGNIG заявляли о 80-100 млн. долларов долга „Газпрома” за транзит газа в 2006-2009 годах.

Перед очередным раундом польско-российских газовых переговоров 12 января польская газета Dziennik Gazeta Prawna написала, что долг «Газпрома» на самом деле составляет 350 млн. долларов.

Кроме того, по данным издания, PGNIG может потребовать от российского газового монополиста 65 млн. долларов компенсации за недопоставки газа по контракту "РосУкрЭнерго", главным акционером которого является «Газпром».