«Газпром» намерен удвоить закупку газа в Азербайджане

ОАО «Газпром» в 2011 году намерен вдвое увеличить закупку газа в Азербайджане – до 2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам сегодняшней встречи председателя Правления Алексея МИЛЛЕРА и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнага АБДУЛЛАЕВА.

«Основным результатом встречи стала договоренность о том, что уже в текущем году «Газпром» приобретет в два раза больше азербайджанского газа, чем изначально предполагалось, – 1 млрд. куб. м вместо 500 млн., а в 2011 году объем поставок будет ещё в два раза больше, и составит около 2 млрд. куб. м.», говорится в сообщении.

А.МИЛЛЕР ещё раз подчеркнул особенность действующего контракта – отсутствие верхней планки объемов закупки газа в Азербайджане и подтвердил готовность «Газпрома» закупать столько газа, сколько ГНКАР сможет поставить.

Стороны дали высокую оценку успешно реализуемым договоренностям, отметив, что «Газпром» и ГНКАР будут и в дальнейшем последовательно развивать энергетический диалог между Россией и Азербайджаном.

Напомним, 14 октября 2009 года «Газпром» и ГНКАР подписали контракт купли-продажи азербайджанского газа. Уже 1 января 2010 года азербайджанский газ впервые стал поступать в Россию через ГИС «Ширвановка».