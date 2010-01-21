Укртранснафта просит Тимошенко решить вопрос повышения тарифов

ОАО «Укртранснафта» обратилось с письмом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с призывом решить вопрос относительно затягивания со стороны Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повышения тарифов на транспортировку нефти для потребителей Украины магистральными нефтепроводами до экономически обоснованного уровня.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его информации, в своем письме компания отмечает, что «Укртранснафта» неоднократно обращалась в НКРЭ с просьбой позитивно решить вопрос пересмотра тарифов на транспортировку с 1 января 2010 года, однако НКРЭ оставляла без рассмотрения данное обращение компании.

Компания напоминает, что действующие тарифы на транспортировку нефти для потребителей Украины, утвержденные постановлением НКРЭ №287 от 1 марта 2007 года, не пересматривались на протяжении последних трех лет.

По данным «Укртранснафты», на сегодняшний день эксплуатационные затраты при транспортировке нефти для потребителей Украины фактически покрываются за счет поступлений от транзита нефти, что противоречит положениям Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по транспортировке нефти магистральными нефтепроводами, утвержденных постановлением НКРЭ №857 от 30 сентября 2005 году.

Также, «Укртранснафта» отмечает, что предложенный компанией уровень повышения тарифов на транспортировку нефти магистральными нефтепроводами в размере 20% не будет иметь негативного влияния на рынок нефтепродуктов, а возможное подорожание нефтепродуктов по расчетам НКРЭ будет составлять 1-1,5 коп. на 1 литре топлива.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.