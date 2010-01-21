Ющенко приветствует увеличение УФ компании «Сарматия»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует решение акционеров международной трубопроводной компании «Сарматия» об увеличении уставного фонда компании на 5 млн. польских злотых - до 14 млн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который был инициатором создания этой компании совместно с лидерами ряда государств (Азербайджан, Грузия, Литва, Польша), приветствует окончательное решение акционеров», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По оценке главы Украинского государства, увеличение уставного фонда усилит экономическую возможность международной компании в построении Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора и создаст предпосылки для эффективного привлечения средств Европейской комиссии.

«Следует ожидать дальнейшего наполнения практическим содержанием проекта ЕАНТК совместно с европейскими институтами», – убежден представитель Президента.

Во время собрания акционеры также внесли ряд изменений в устав «Сарматии» с целью облегчить ее взаимодействие с европейскими партнерами на основе европейского права.

Как сообщал УНИАН, 20 января акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» решили увеличить уставный капитал компании на 1,8 млн. долл. – до 5 млн. долл.

«Сарматия» увеличивает уставный капитал для того, чтобы профинансировать ряд работ, выполнение которых необходимо для получения средств Еврокомиссии на реализацию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

ЕС может выделить на строительство трубопровода и техническую поддержку проекта около 110 млн. евро, что составляет около 25% стоимости строительства трубопровода через польскую территорию. Остальные средства «Сарматия» планирует привлечь от европейских финансовых институтов и частных инвесторов.

Справка УНИАН. Национальные нефтетранспортные компании Украины и Польши – «Укртранснафта» и PERN Przyjazn – создали компанию «Сарматия» летом 2004 года для получения помощи со стороны Еврокомиссии в размере 2 млн. евро на подготовку ТЭО проекта «Одеса-Броды-Плоцк».

По 24,75% акций «Сарматии» принадлежат украинской «Укртранснафте», польской PERN Przyjazn, азербайджанской Socar и грузинской GOGC, 1% акций компании принадлежит литовской AB.