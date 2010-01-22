Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 21 января, понизились на фоне данных правительства США о резком спаде в деятельности нефтеперерабатывающих комбинатов, уровень которой достиг максимально низкой отметки за последние 25 лет, что свидетельствует о слабом спросе на сырье и топливо, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,66 доллара - до 76,08 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,74 доллара - до 74,58 доллара за баррель.