Китай импортировал 51% нефти

В 2009 году Китай импортировал 199 млн. тонн нефти, собственная же добыча составила лишь 189 млн. тонн. Данные показатели говорят о том, что зависимость Китая от внешних нефтяных поставок в прошлом году составила 51,3%, сообщает министерство природных ресурсов КНР, сообщает k2kapital.

Ранее главное таможенное управления КНР сообщало, что общий объем импорта нефти Китая за 12 месяцев составил 204 млн. тонн. "Вследствие быстрого экономического роста потребление нефти в КНР будет продолжать расти и эта тенденция продолжится в течение длительного времени", — отмечало издание China Daily со ссылкой на китайских экспертов. Если в 2006 году этот показатель составлял 45%, то к 2020 году он может достичь отметки в 65%.