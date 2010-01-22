Бензин в рознице за неделю подорожал в среднем на 2,5%

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 15 по 22 января 2010 года увеличились на 2,3-2,7% (в среднем на 2,5%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 января 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 2,5% - с 6,40 грн./литр до 6,56 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 2,3% - с 6,95 грн./литр до 7,11 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 2,3% - с 7,47 грн./литр до 7,64 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 2,7% - с 6,30 грн./литр до 6,47 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.