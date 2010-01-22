Nord Stream готов к переговорам о кредитах для второй нитки

Глава немецкой компании Wintershall Райнер Зеле заявил об огромном интересе банков к финансированию газопровода по дну Балтийского моря. Они согласны кредитовать 70 процентов стоимости всего проекта, сообщает Немецкая волна

Банки разных стран проявляют повышенный интерес к финансированию газопровода Nord Stream. Как рассказал в беседе с журналистам 21 января в Берлине председатель правления компании Wintershall Райнер Зеле (Rainer Seele), объемы предложенных банками кредитных ресурсов для прокладки по дну Балтийского моря первой нитки газопровода превысили потребности российско-германо-нидерландского консорциума.

Все решится в ближайшие месяцы

Поэтому сразу после того, как будут завершены идущие сейчас переговоры, зарегистрированный в Швейцарии консорциум начнет договариваться с банками о кредитовании уже второй нитки Nord Stream, заявил глава одной из двух участвующих в проекте немецких фирм.

Райнер Зеле надеется, что договоры о финансировании первой нитки будут заключены в течение первого полугодия, сообщает агентство Reuters. Ранее исполнительный директор консорциума Nord Stream Маттиас Варниг (Matthias Warnig) в беседе с экономическим журналом Euro говорил о том, что переговоры с банками по поводу первой очереди газопровода завершатся уже в начале нынешнего года. Он также назвал конкретное число кредиторов первой нитки: 27 банков.

Общая стоимость прокладки подводного газопровода между Россией и Германией в настоящий момент оценивается в 7,4 миллиарда евро. 70 процентов этой суммы будут заемными, 30 процентов внесут учредители консорциума. Это наряду с российским Газпромом, доля которого составляет 51 процент, немецкие компании Wintershall (стопроцентная дочка концерна BASF) и E.ON, на долю которых приходятся по 20 процентов, а также нидерландская Gasunie, контролирующая 9 процентов.

Газ ожидают в конце 2011 года

Райнер Зеле убежден, что недостающее еще окончательное разрешение Финляндии на прокладку газопровода будет получено своевременно, так что сооружение газопровода сможет начаться, как и планировалось, в первой половине апреля. Соответственно, газ по новому транспортному коридору впервые поступит из России в конце 2011 года. Суммарная мощность двух ниток Nord Stream, которые заработают в 2012 году, составит 55 миллиардов кубометров в год. Это более половины годового потребления газа в Германии.

Спрос на поставки газа по трубопроводу Nord Stream опережает темпы строительства

``Газпром`` уже распродает мощности газопровода Nord Stream, строительство которого начнется в апреле. Заключены договоры на поставки 21 миллиарда кубометров газа, мощность первой очереди составит 27,5 млрд кубометров.

Еще до начала строительства газопровода по дну Балтийского моря консорциум Nord Stream заявил о том, что большая часть его транспортных мощностей уже распродана, сообщает dpa. Российский монополист "Газпром" заключил договора на поставку более чем 21 миллиарда кубометров газа, отметил исполнительный директор консорциума Nord Stream Маттиас Варниг (Matthias Warnig) в интервью немецкому изданию Euro.

Газа хватит на всех

Речь идет о поставках в Германию, Данию, Францию и Великобританию. Варниг подчеркнул, что строительство первой очереди начнется уже в апреле этого года. Мощность трубопровода, который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2011 года, составит 27,5 миллиарда кубометров газа.

С вводом второй очереди в конце 2012 года объем поставляемого газа увеличится до 55 миллиардов кубометров в год. Для сравнения: ежегодное потребление газа в Германии составляет примерно 100 миллиардов кубометров.