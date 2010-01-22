Украина сократила транзит газа в Европу на 20,4%
15:43, 22 января 2010Энергетика
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По итогам 2009 года
ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в 2009 году сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, - до 95,2 млрд. куб. м.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8%, больше, чем в 2007 году.
Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
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