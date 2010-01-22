Энергоснабжающие компании ухудшили расчеты с «Энергорынком»

Энергоснабжающие компании в 2009 году ухудшили расчеты с оператором Оптового рынка электроэнергии ГП «Энергорынок» за купленную в ОРЭ электроэнергию на 1,3 п.п. – с 101,1% до 99,8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

Согласно сообщению, облэнерго фактически оплатили «Энергорынку» 52,791 млрд. грн., притом, что стоимость приобретенной энергокомпнаиями электроэнергии в прошлом году составила 52,912 млрд. грн.

В свою очередь, «Энергорынок» в прошлом году ухудшил расчеты с генерацией на 2,6 п.п. – с 102,6% до 100%. Фактическая стоимость электроэнергии, отпущенной энергогенерирущими предприятиями в ОРЭ, в январе-декабре 2009 года составила 52,078 млрд. грн., что на 1,6% или на 801,6 млн. грн. больше, чем в 2008 году. При этом «Энергорынок» фактически оплатил электроэнергию на 52,078 млрд. грн.

Конечные потребители обэнерго в прошлом году также ухудшили уровень расчетов с поставщиками электроэнергии на 2,7 п.п. – до 98%. Потребителям было отпущено электроэнергиии на 56,126 млрд. грн, однако на начало года те фактически оплатили 54,999 млрд. грн.