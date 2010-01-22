Украина сократила транспортировку нефти на 5,9%

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в 2009 году сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4%, или на 3,731 млн. тонн меньше, чем за 2008 год.

За 2009 год филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 25,883 млн. тонн нефти, что на 2,5%, или на 638,1 тыс. тонн, больше, чем в 2008 году.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано 12,652 млн. тонн нефти, что на 19,5%, или на 3,069 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год.

За 2009 год доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 75,5%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 24,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 19,5%, или на 9,938 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 40,966 млн. тонн. При этом транзит в страны Западной Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) в 2008 году составил 32,843 млн. тонн нефти, что на 17,4% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.