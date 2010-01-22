«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 59,5%, по сравнению с 2008 годом, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 47,1%, по сравнению с 2008 годом, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 47 млрд. 369,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, до 26 млрд. 079,3 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, до 32 млрд. 913,3 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.