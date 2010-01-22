Уровень расчетов за газ в Украине сократился

На протяжении 2009 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 46 млрд. 389,3 млн. грн, за который оплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в 2009 году сократился на 7,5 процентных пунктов, по сравнению с 2008 годом, до 86,4%.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который было оплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта, по сравнению с 2007 годом, до 93,9%.