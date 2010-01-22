ЕС предлагает усовершенствовать стандарты безопасности

В Луганске в рамках проекта «Программа поддержки угольного сектора», начатого Евросоюзом еще в сентябре 2008 года, состоялся выездной международный семинар «Адаптация законодательства Украины к требованиям законодательства Европейского Союза в угольной промышленности».

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области Ольга НЕГРЕБЕЦКАЯ.

К работе семинара привлечены эксперты и специалисты Евросоюза, Госгорпромнадзора, Минуглепрома, облгосадминистрации, представители предприятий угольной отрасли страны, научные работники.

Евроэксперты, проанализировав украинскую законодательную базу, пришли к выводу, что она не содержит каких-либо специальных законов по безопасности и гигиене труда, которые могли бы использоваться, в частности, в угледобывающей промышленности. Хотя процесс создания законов в этом направлении находится в стадии реализации разработки проекта закона «Об охране труда в угледобывающей промышленности». Нет в украинском законодательстве и определения «рабочее место» в контексте европейских Директив. В этом смысле евроэксперты предлагают Минуглепрому воспользоваться наработанным в Европе опытом.

Европейские эксперты предлагают действовать сразу в пяти направлениях – институционное усиление отрасли (обучение и подготовка специалистов); предоставление поддержки в разработке комплексного Генерального плана реформирования отрасли с учетом энергетической стратегии Украины; помощь в создании адекватных инструментов с целью выполнения социальных обязательств (в том числе создание Фонда социального развития); улучшение безопасности труда; рекультивация загрязненных участков и обучение специалистов по экологической реабилитации.