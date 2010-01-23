Мировые цены на нефть вновь понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 22 января, продолжили снижение на фоне опасений касательно низкого спроса на сырье и топливо в США и Китае, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,54 доллара - до 74,54 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,75 доллара - до 72,83 доллара за баррель.