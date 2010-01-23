Frankfurter Allgemeine: «Газпром» расширяет монополию на запад

Хронические конфликты России и транзитных стран вокруг поставок природных углеводородов наводят европейцев на мысль расширить сеть газопроводов, и политическому лобби следовало бы усилить свою активность, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Газпром» строит в этом году вместе с немецкими концернами Eon и BASF газопровод по дну Балтийского моря. Поскольку это повышает безопасность снабжения, правительство ФРГ предоставляет гарантии на сумму в 2,7 млрд. евро. Это приведет к тому, что пролегающий через Украину газопровод вскоре уже не будет полностью загружен, приводит текст статьи Deutsche Welle.

Поэтому транзитные пошлины, общая сумма которых оценивается в этом году в 2 млрд евро, снизятся, и Украина будет продолжать зависеть от западной финансовой помощи. Уже сегодня страна не в состоянии оплатить модернизацию своих трубопроводов, расходы оцениваются более чем в 5 млрд. евро. «Газпром» только и ждет возможности расширить свою монополию в западном направлении.

Это не в интересах Украины и не в интересах ЕС. Монополии в экономике это всегда плохо, в конечном итоге и для самого монополиста. Это касается и расширения внутренней европейской газовой сети. Густая сеть газопроводов поможет преодолеть снабженческие кризисы, такие как в январе 2009 года, сообщает «Газета.Ru».