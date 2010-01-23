Газотранспортный консорциум - это ликвидация транзитной системы

15:52, 23 января 2010
Энергетика
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Считает Тимошенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что создание газотранспортного консорциума будет означать ликвидацию транзитной системы Украины.

Об этом она заявила во время совещания с хозяйственным активом Киевской области в Обухове, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

«Идея ЯНУКОВИЧА о создании газотранспортного консорциума – это похищение у Украины газовой транзитной магистрали, это полная ликвидация транзитной системы, и после этого в энергетическом мире мы станем просто попрошайками», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что газотранспортная система Украины будет оставаться собственностью государства. Она также добавила, что правительство под ее руководством последовательно будет возвращать государству стратегические государственные объекты. 

 

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