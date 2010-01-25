За неделю цены на бензин изменились разнонаправленно

За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

Киев. 25 января. УНИАН. С 18 по 25 января 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы, с 18 по 25 января 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 - увеличились на 1,3%, или на 90 грн./тонна – до 7 240 грн./тонна

Бензин А-92 - увеличились на 0,4%, или на 30 грн./тонна - до 8 450 грн./тонна

Бензин А-95 - снизились на 1,7%, или на 150 грн./тонна - до 8 680 грн./тонна

Дизельное топливо - снизились на 0,3%, или на 20 грн./тонна - до 6 890 грн./тонна

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.