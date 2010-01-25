Минтопэнерго инициирует усиление ответственности облэнерго

Министерство топлива и энергетики Украины инициирует усиление ответственности энергоснабжающих компаний за предоставление некачественных услуг электроснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании, посвященном вопросам надежного электроснабжения Житомирской области, заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По его словам, в частности, министерство совместно с Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) разработают законопроект, а также изменения в правила предоставления услуг по электроснабжению, которыми будет предусмотрено увеличение размера компенсаций потребителям за некачественное электроснабжение или безосновательное прекращение электроснабжения.

«Мы поработаем с НКРЭ, чтобы повысить ответственность облэнерго на законодательном уровне, чтобы облэнерго отвечало перед потребителями… Деньги за недополученную электроэнергию должны быть возвращены людям», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр напомнил, что в настоящее время на законодательном уровне предусмотрена норма, что облэнерго в случае необоснованного прекращения энергоснабжения должно компенсировать потребителю 25% стоимости недопоставленной электроэнергии. Согласно изменениям, которые планирует инициировать министерство, сумма данной компенсации может быть пересмотрена в сторону увеличения, при этом не исключается, что в случае если речь будет идти о бытовых потребителях (население), может быть введена 100%-ная компенсация стоимости недопоставленной электроэнергии.

Не исключается также, отметил министр, что на законодательном уровне будут более четко прописаны сроки, в которые облэнерго должно ликвидировать повреждения и восстановить электроснабжение потребителей.