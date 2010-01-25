Продан: ТВЭЛ и Westinghouse могут принять участие в конкурсе

Конкурсная комиссия при Министерстве топлива и энергетики по отбору технологии и партнера строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива отослала российской корпорации ОАО «ТВЭЛ» и американской компании Westinghouse предложения с приглашением принять участие в конкурсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Комиссия уже разработала конкурсные предложения, и они направлены компаниям, имеющим технологии производства твэлов для наших реакторов», - сказал министр, уточнив при этом, что предложения направлены ОАО «ТВЭЛ» и американской «Вестингхаус».

Напомним, что решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в декабре, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 6,87 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.