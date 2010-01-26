Forbes: цены на нефть обвалятся

Аналитики как никогда раскололись в своих прогнозных оценках на динамику мировых цен на нефть на 2010 год, предрекая от 40 до свыше 100 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Журнал Forbes представил самый мрачный прогноз, ожидая обвала цен на нефть до 40 долларов за баррель.

Ближневосточные нефтяные страны открутят вентили трубопроводов под напором внешних кредиторов, чтобы возвратить долги, срок выплаты которых пришелся на 2010 год, полагает эксперт этого делового издания Кристофер Хелман.

Избыток предложения наряду с ожидающимся укреплением доллара к корзине валют станут главными причинами снижения нефтяных цен, пишет он в редакционном прогнозе на год.

"Что плохо для поставщиков топлива, хорошо для американской экономики", - заключает Хелман.

Ведущий экономист аналитической компании Conference Board Кен Голдштейн допускает спекулятивную минимальную цену падения барреля нефти до 60 долларов на очень коротких отрезках времени, поскольку объективных экономических причин для значительных колебаний он не видит.

Он предсказывает, что к середине лета цена на баррель закрепится на отметке 85-80 долларов за баррель.

"Стоимость нефти может подрасти нынешней весной, прежде чем вернуться летом на отметку 85-80 долларов за баррель, на которой останется до конца года. Динамика ожидаемых спроса и предложения не диктуют более высоких отметок, однако спекуляции на энергетическом рынке могут толкнуть цену как вверх, так и легко утопить ее до 60 долларов за баррель", - сказал Голдштейн РИА Новости.

Аналитики банковского холдинга Goldman Sachs объявили ранее свой прогноз среднегодовой цены на уровне 85 долларов за баррель.

Эксперт нефтяного рынка и автор ряда книг Роджер Говард, наоборот, ожидает взлета стоимости "черного золота" главным образом на растущем спросе экономики Китая, которая выглядит локомотивом мировой индустрии.

"Поскольку представляется, что экономика Китая оздоравливается достаточно быстро, а новые месторождения Ирака еще не выйдут на промышленную мощность в течение ближайших лет, цена на нефть будет, скорее, расти, нежели закрепится или упадет", - сказал он РИА Новости.

Эксперт оговорился, что рассчитывает на сценарий, при котором США не уйдут на второй виток рецессии, а в Китае не лопнет "экономический пузырь", о вероятности чего предупреждают некоторые экономисты.

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"Если этого не произойдет, нефть продолжит упорно карабкаться вверх, и очень вероятно, что она пробьет ценовой барьер в 100 долларов за баррель в течение этого года", - сказал Говард.

Пул экспертов агентства Рейтер, представляющий точку зрения 29 аналитиков, в понедельник объявил, что ожидает среднегодовую цен на уровне 77,5 доллара за баррель.

Нынешняя неопределенность положения дел в глобальной экономике будет сопровождаться крайней волотильностью рынка энергоресурсов, полагает пул Рейтер.

По данным департамента энергетики США, среднегодовая цена за баррель вырастет в 2010-м году до 80 долларов и до 84 долларов за баррель в 2011 году. В течение 2009 года она составила 62 доллара за баррель американской нефти.