Минфин РФ намерен отобрать у нефтяников "нулевую пошлину"

На совещании у вице-премьера Игоря Сечина другой вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин предложил восстановить экспортную пошлину на восточносибирскую нефть, рассказали «Ведомостям» участник совещания и чиновник Минэнерго. Нулевая ставка пошлины для сырья с 13 месторождений действует всего два месяца, сообщаек k2kapital.

С конца 2008 г. началась добыча сразу на трех крупных месторождениях Восточной Сибири: Талаканском («Сургутнефтегаз»), Верхнечонском (ТНК-BP ) и Ванкорском («Роснефть»). Но основным лоббистом предложения о беспошлинном экспорте «новой» нефти источники «Ведомостей» называли «Сургутнефтегаз». Во всяком случае, о поддержке этой идеи со стороны правительства министр энергетики Сергей Шматко объявил сразу после посещения Путиным нефтеперерабатывающего завода «Сургутнефтегаза» и совещания премьер-министра с нефтяниками. Для окупаемости проектов в Восточной Сибири эта мера должна действовать минимум три года, говорил тогда Шматко.

Правительство выпустило постановление об обнулении пошлины для 13 восточносибирских месторождений только в декабре. Для «льготной» нефти пришлось вводить отдельный таможенный код. Но в итоге оказалось, что под установленные в нем характеристики не подпадает нефть Ванкорского месторождения — главного источника сырья для нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан.

Предполагается, что благодаря расширению перечня месторождений до 22 удастся так изменить качественные характеристики нефти, чтобы им соответствовал и Ванкор. ФТС предложила откорректировать постановление правительства, но категорически против выступил Минфин. Из-за этого «скоропалительного и непросчитанного» решения бюджет в этом году потеряет около 80 млрд. руб., возмущается высокопоставленный сотрудник министерства: при обнулении пошлины на нефть 13 месторождений потери этого года оценивались в 40 млрд. руб., а теперь выясняется, что они будут значительно больше.

Кроме того, Минэнерго лишь недавно представило подробный доклад о темпах падения добычи нефти на старых месторождениях: прогнозы тоже оказались неблагоприятными для бюджета. По оценке «Тройки диалог», в 2010 г. добыча на старых участках упадет на 2,5-2,7%, но общий рост будет около 1,5% к 2009 г.

На совещании у Сечина решение о возврате пошлины принято не было, говорят источники «Ведомостей». Один из них обрисовал принятый «компромиссный» вариант: с 19 января и до 1 марта экспорт нефти 22 месторождений останется беспошлинным, но до весны специальная рабочая группа снова проанализирует экономику этих участков и сделает предложения по замещению выпадающих из бюджета доходов. Если уменьшить количество месторождений, придется выделять новый таможенный код, а это сложно. Другой выход — вернуть пошлину для Восточной Сибири, но предусмотреть скидку к обычной ставке (с 1 февраля пошлина должна составить $270,7 за 1 т), заключает собеседник издания.

Для нефтяников это будет удар, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов: при цене нефти на уровне $80 за баррель их доход в Восточной Сибири (с учетом нулевой ставки пошлины и НДПИ) составляет около $60 за баррель, в Западной Сибири — порядка $12 за баррель (в обоих случаях без учета сделанных капвложений). Добыча на действующих месторождениях продолжится, но рисковать с запуском новых проектов нефтяники не станут, считает аналитик.