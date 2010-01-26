Акционеры «Укрнафты» переизбрали руководство компании

Акционеры ОАО «Укрнафта» назначили председателем наблюдательного совета компании первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО вместо Вадима ЧУПРУНА.

Такое решение акционеры приняли сегодня на своем собрании.

По словам собеседника агентства, такое решение акционеры приняли сегодня на своем собрании в Киеве.

Акционеры также утвердили председателем правления компании Алексея КУЩА, который до этого занимал должность исполняющего обязанности председателя правления.

Как сообщал УНИАН, Акционеры ОАО «Укрнафта» на собрании 17 ноября 2006 года избрали председателем наблюдательного совета общества экс-первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Вадима ЧУПРУНА вместо Владимира КАРЕТКО, который занимал эту должность с 11 мая 2006 года.

26 января в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».