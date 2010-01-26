Нефть стремится к отметке 74 долл. за баррель

Нефть стремится к отметке $74 за баррель после ограничения кредитования в Китае, которое, по опасениям игроков, может вызвать спад потребления энергоносителей в стране, сообщает Рейтер.

В 15.40 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,69 до $74,57 за баррель, ранее достигнув $74,14, а смесь Brent потеряла $0,57 до $73,12 за баррель.

"Текущие цены слабо связаны с базовыми рыночными показателями, поэтому для их поддержания требуется хоть какая-то уверенность, что рост спроса не за горами", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.

"Эта уверенность во многом зависит от потребления в Китае, а на него могут повлиять попытки китайского правительства контролировать формирование "пузырей".

С начала января цены на нефть снизились более чем на 6 процентов.

Южная Корея сообщила о более слабом, чем ожидалось, экономическом росте в четвертом квартале, подпитывая опасения, что восстановление мировой экономики буксует. Великобритания вышла из рецессии в четвертом квартале, но рост британской экономики также оказался ниже прогнозов.

Аналитики полагают, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе. Данные о запасах Американского института нефти выйдут в ночь на среду, а отчет государственного Управления энергетической информации - в среду вечером.