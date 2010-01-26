4 нефтетрейдера оштрафоны за сговор цен в 2009 г.

Николаевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «УТН Восток», ПИИ «ЛУКОЙЛ Украина», ООО «Континиум Галичина» и ПАО «Концерн «Галнафтогаз» в целом на 61 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, отделение выяснило, что с февраля по май 2009 года операторы устанавливали и поддерживали на одинаковом уровне розничные цены на высокооктановые бензины, не имея на это объективных причин.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2009 года АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование касалось самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.