Минтопэнерго: Энергосистемы Украины работают напряженно, но в штатном режиме

В связи с сильными морозами энергетические системы Украины работают напряженно, но в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Житомирской облгосадминистрации сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Энергетические системы Украины сегодня работают напряженно, но в штатном режиме. Вчера мы имели наибольший за последние три года максимум потребления мощностей, и он составил 25 января 30 тыс. 060 МВт. Это серьезный показатель », - сказал министр, добавив, что в стране отмечаются ситуации, вызванные форс-мажорными погодными обстоятельствами.

«Вы их, к сожалению, почувствовали на своем Житомирском регионе - порывы ветра привели к серьезным нарушениям электроснабжения », - сказал Ю. ПРОДАН (из-за сильных морозов и других сложных погодных условий в Житомирской области уже несколько недель отмечаются отключения от электроснабжения десятков населенных пунктов в северных районах - УНИАН).

Он сообщил, что правительство намерено помочь Житомирской области с выделением средств для ликвидации причиненного обледенением ущерба энергетикам .

Министр также отметил, что в прошлом году в Украине осуществлен ряд мер по укреплению энергонезависимости страны.

«Несмотря на кризисный год, энергетики достойно подготовились к морозам, накопив рекордные объемы нашего собственного украинского угля на тепловых электростанциях. Мы также полностью оплатили и имеем сейчас в стране рекордные объемы газа. Атомные электростанции полностью обеспечены ядерным топливом», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он подчеркнул также, что «впервые в истории Украины этой зимой, несмотря на кризисный год, в стране есть собственные запасы уранового концентрата, а это - наиважнейший момент производства ядерного топлива».

«Этого концентрата хватит на то, чтобы обеспечить работу 13-ти атомных энергоблоков из имеющихся в стране 15-ти», - сказал Ю.ПРОДАН.