"Укрнафта» направит на выплату дивидендов свыше 5 млрд. грн.

Сегодня акционеры ОАО «Укрнафта» на своем общем собрании решили направить на выплату дивидендов 5,087 млрд. грн. из прибыли компании за 2006-2008 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», которой принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты».

Согласно сообщению, также акционеры «Укрнафты» утвердили срок и порядок выплаты дивидендов.

Кроме того, акционеры поручили правлению компанию провести финансовый аудит общества по международным стандартам до июля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».