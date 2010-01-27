Долг предприятий ТКЭ превысил 2,8 млрд. грн.

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона (с 1 октября 2009 г.) природный газ 2,88 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, уровень расчетов предприятий ТКЭ с ДК «Газ Украины» в новом отопительном сезоне на 26 января т.г. составляет 44%.

Наибольшие долги за потребленный природный газ накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Львовской областей, а также АР Крым.

Кроме того, остается неудовлетворительным состояние расчетов предприятий ТКЭ по итогам отопительного сезона 2008-2009 годов (с 1 октября 2008 г.). По состоянию на 26 января 2010 года уровень оплаты предприятий ТКЭ за потребленный газ составляет 78%, а долг перед компанией – 1,99 млрд. грн.

Общая сумма задолженности предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении прошлого (2008-2009 гг.) и нового (2009-2010 гг.) отопительных сезонов, составляет свыше 4,87 млрд. грн.

Кроме того, продолжает накапливать задолженность за потребленный природный газ столичная энергокомпания АК «Киевэнерго». Задолженность киевских теплоэнергетиков перед ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. составила свыше 1,46 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 28%).

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.