Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 26 января, понизились на фоне опасений инвесторов относительно того, что жесткая кредитно-денежная политика китайских властей, которые, в частности, ограничивают рост объемов кредитования, приведет к снижению спроса Китая на энергоносители, сообщает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,4 доллара - до 73,29 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,55 доллара - до 74,71 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.