В России в 2009 г разведано запасов нефти больше, чем добыто, сообщил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Юрием Трутневым, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Только в 2009 году мы добыли 490 млн тонн нефти, а разведали - 620 млн тонн. Это хороший показатель, хороший результат, надеюсь, что в таком же ключе ведомство будет работать в текущем 2010 году", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что "в начале-середине 90-х годов было очень много разговоров - и справедливых разговоров - о том, что мы проедаем то, что было разведано предыдущими поколениями и добываем гораздо больше минерального сырья, чем разведываем". "В 2009 году мы можем констатировать серьезные изменения в этой ситуации. Разведанные запасы у нас уже равны запасам 1990 года, несмотря на то, что добыча производилась достаточно большими объемами и темпами", - подчеркнул В.Путин.

В свою очередь, Ю.Трутнев отметил успешную работу всех нефтяников, геологов, специалистов по твердым полезным ископаемым за прошедшие четыре года, передает ИТАР-ТАСС. "Все эти четыре года нам удалось удерживать темпы расширенного воспроизводства по всем основным видам полезных ископаемых, таких как нефть, газ, золото, серебро, железные руды, медь, прежде всего, необходимых для экономики страны. Мы ориентируемся на сохранение расширенного воспроизводства в 2010 году по всем основным показателям", - сказал он.

Отвечая на вопрос премьера, в какой группе был наибольшей прирост, министр сообщил, что самый большой прирост был по платиноидам. "Во многом это связано с внедрением новых технологий, там не так много открытий", - пояснил он, добавив, что "по золоту и платиноидам идет активное внедрение новых технологий, позволяющих значительно увеличить извлечение ценных материалов из недр".

В то же время, продолжал Ю.Трутнев, "у нас есть важные открытия по нефти: мы можем доложить сегодня о том, что открыто месторождение Севастьяново с запасами более 150 млн, это стратегическое месторождение".