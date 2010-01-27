«Днепроэнерго» увеличила убытки более чем в 14 раз

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) в 2009 году увеличила чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году компания сократила валовой доход (выручку от реализации товарной продукции) на 10,5% - до 4 млрд. 98,952 млн. грн. Валовой убыток компании по итогам 2009 года составил 116,441 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года валовая прибыль компании составляла до 83,715 млн. грн.

Согласно сообщению, в прошлом году компания сократила выработку электроэнергии на 19,5% - до 12 млрд. 933,4 млн. кВт/ч.

Средний тариф компании на отпуск электроэнергии в 2009 году, с учетом инвестиционной надбавки, составил 34,77 коп. за кВт/ч. Себестоимость производства электроэнергии на ТЭС компании выросла на 17% - до 36,24 коп. за кВт/ч. При этом доля топливной составляющей в себестоимости составила в среднем 27,06 коп. Рентабельность компании снизилась с 0,9% в 2008 году до 4,6% в 2009 году.

Удельный расход топлива на ТЭС «Днепроэнерго» в среднем снизился на 0,4% - с 386,1 грамм/кВт/ч до 384,3 грамм/кВт/ч

Доля компании на рынке электроэнергии в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, снизилась на 1% и составила 7,5%.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» завершила 2008 год с убытком 16,231 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль компании составляла 123,757 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.