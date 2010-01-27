Польша ограничивает поставки газа

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG с сегодняшнего дня ограничила на 15% поставки газа предприятию химической промышленности ZCh Police.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ZCh Police, из-за ограничения газовых поставок на предприятии сложилась критическая ситуация, следствием которой может стать сокращение поставок продукции предприятия на польском рынке на 15-17% (в зависимости от вида продукции).

По данным польских медиа, ZCh Police – пока единственное предприятие, которому ограничены поставки газа. При этом крупнейшая нефтегазовая компания Польши PKN Orlen и предприятие по производству минеральных удобрений ZA Puławy получают газ без ограничений, однако готовятся к возможному сокращения поставок.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года PGNiG заявлял о том, что будет вынужден сокращать поставки газа промышленным потребителям, если в ближайшее время не удастся договориться о дополнительных поставках газа из России.

PGNiG оценивает дефицит газа на текущий отопительный сезон примерно в 500 млн. кубометров. Ранее PGNiG заявляла, что ограничения могут начаться в середине января или в феврале, в зависимости от погодных условий.

Вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который в декабре прошлого года заблокировал утверждение нового газового договора с Российской Федерацией, в январе утверждал, что в стране не будет проблем с поставками газа до апреля этого года. В то же время он дал разрешение на использование резервных 400 млн. кубометров газа.

Справка УНИАН. Польша с 2009 года не получает 25% импортного газа из-за отказа швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго» выполнять условия контракта.