Москва и Минск договорились о нефти

Почти месяц понадобился Москве и Минску для того, чтобы решить спор по поставкам сырой нефти для Белоруссии и по транзиту нефти в Европу. Переговоры завершились 27 января подписанием пакета документов и совместным заявлением вице-премьеров двух стран, которые заверили европейских потребителей в стабильных поставках нефти, сообщает РИА Новости.

Москва, как и обещала, поставит Минску 6,3 миллиона тонн нефти без пошлины для внутреннего потребления Белоруссии. Минск сообщает, что тариф на транзит нефти вырастет на 11%. В сентябре стороны сверят объемы потребления и тарифы и, если потребуется, скорректируют их.

Вице-премьер РФ Игорь Сечин после переговоров заверил президента России, что соглашения с Белоруссией учитывают интересы российских компаний и при этом направлены на реализацию договоренностей по Таможенному союзу.

Ранее российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Белоруссии придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск настаивал на льготном таможенном режиме и говорил, что проблема с пошлинами на нефть ставит под вопрос сам проект Таможенного союза.

Теперь Россия и Белоруссия проведут переговоры по сотрудничеству в газовой сфере и в атомной энергетике.

Среди подписанных документов - изменения к соглашению по поставкам сырой нефти в Белоруссию, методика тарифообразования на продажу нефти, баланс нефтяного сырья на 2010 год, совместное заявление вице-премьеров двух стран о гарантиях бесперебойного транзита.

Как сообщил вице-премьер Сечин, предложение российской стороны было запакетировано со стабилизацией тарифа на прокачку нефти потребителям в Западной Европе.

Россия беспошлинно поставит Белоруссии в 2010 году 6,3 миллиона тонн нефти, сообщил источник в российском Минэнерго. Стороны фактически согласовали и механизм расчета объема нефти, поставляемой беспошлинно, на следующие годы. "Мы хотели сделать прозрачным механизм", - сказал источник.

При этом Россия будет поставлять в Белоруссию объем нефти, необходимый для внутреннего потребления за минусом внутренней добычи самой Белоруссии.

"Мы вышли на 6,3 миллиона тонн - это 8 миллионов внутреннего потребления корзины нефтепродуктов в Белоруссии за вычетом 1,7 миллиона тонн внутренней добычи в республике", - пояснил источник.

Первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко так прокомментировал договоренности: "Нам удалось доказать, что внутренние потребности Беларуси в нефти составляют не 5 миллионов тонн, а 6,3 миллиона тонн, без учета внутренней добычи нефти".

Между тем Россия и ранее заявляла о готовности поставлять беспошлинно 6,3 миллиона тонн российской нефти в год в Белоруссию для внутренних нужд этой страны. Специалисты оценивают объемы внутреннего потребления нефти в Белоруссии в 8 миллионов тонн нефти в год. При этом собственная добыча Белоруссии составляет около 1,7 миллиона тонн. Разница между добычей и потреблением составляет 6,3 миллиона, которые и готова была поставлять без пошлины Москва.

Источник в Минэнерго РФ сообщил, что уполномоченные органы будут ежегодно определять объемы на следующий год - на основании данных о внутреннем потреблении, производстве и темпе экономического роста. "Это будет происходить до 1 октября ежегодно", - сказал источник.

В соглашении прописан порядок действий на случай, если договоренность об объемах беспошлинной поставки на предстоящий год не будет достигнута. "Если мы не договоримся, то не ниже, чем за предыдущий год", - сказал источник об объемах беспошлинной поставки нефти.

Комментируя подписанное соглашение по тарифу на прокачку нефти, источник в Минэнерго сказал, что в документе прописан механизм ценообразования - "все будет делаться на согласованной основе".

Тарифы будут устанавливаться на календарный год, сказал источник.

Семашко заявил, что достигнутые договоренности дают возможность существенно увеличить оговоренную цифру беспошлинных поставок нефти за счет ряда позиций.

Во-первых, к 1 октября будут оценены темпы роста белорусской экономики (а они могут составить по прогнозу в нынешнем году 10-11% ВВП), и белорусская сторона имеет право пропорционально увеличить квоту беспошлинных поставок нефти. Во-вторых, не будут облагаться пошлиной те объемы нефти, которые будут поставлены на белорусские НПЗ, а затем экспортированы в Россию в виде нефтепродуктов.

Семашко напомнил также, что в последние годы структура переработки российской нефти в Белоруссии сложилась следующим образом: половина ее перерабатывается за счет собственных средств белорусских предприятий, а вторая - как давальческая нефть российских компаний.

По словам первого вице-премьера, стороны договорились, что для российских компаний режим работы в Белоруссии не изменится с условием, что продукты нефтепереработки будут вывезены обратно в Россию. Соответственно давальческие объемы российской нефти также не будут облагаться таможенной пошлиной. "До сегодняшнего дня для российских нефтяных компаний, работающих на белорусском рынке, это было очень болезненным моментом", - сказал Семашко.

Все эти условия достаточно близки к тем, которые действовали в 2009 году, сообщил первый вице-премьер.

"Благодаря достигнутым договоренностям бюджетные потери Беларуси будут не так велики, как это виделось еще совсем недавно", - сказал он.

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии увеличен на 11%, а в октябре нынешнего года может быть еще увеличен, сказал Семашко.

По его словам, стороны утвердили методику расчета стоимости транзита, которая позволяет рассчитать затраты и предъявить их российской стороне.

Если Россия не согласится с представленными белорусской стороной расчетами, предусмотрено ежегодное повышение ставки на транзит российской нефти на размер инфляции в России плюс 3%, добавил первый вице-премьер, отметив, что даже это является достаточно существенной суммой.

В 2010 году власти России прогнозируют инфляцию в 7-8%.

Медведев на встрече с Сечиным потребовал соблюсти интересы РФ и при этом развивать дружественные отношения с Белоруссией.

В этом году вступают в силу унифицированный таможенный тариф и Таможенный кодекс для Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, что создает основу для единого экономического пространства.

Сечин заверил президента, что на переговорах Россия будет исходить именно из этих позиций, в том числе при решении вопроса по поставкам электроэнергии, что особенно важно для обеспечения нужд Калининградской области РФ.

Достигнутые сегодня договоренности, по его словам, направлены в том числе на реализацию договоренностей по Таможенному союзу.

Сечин пояснил, что "предприятия, находящиеся на территории России и на территории Белоруссии в одном режиме, по одной стоимости будут получать сырую нефть для переработки". "Такой подход будет развиваться, мы учитываем все документы, подписанные в рамках Таможенного союза", - подчеркнул вице-премьер.

Сечин отметил, что создание Таможенного союза потребует уточнения во время дальнейших переговоров вопросов, связанных с экспортом.

При этом отношения с партнерами будут развиваться "на основе равноправных подходов и защиты наших национальных интересов", говорит он.

Россия и Белоруссия договорились провести в сентябре, до 1 октября, дополнительную сверку объемов потребления нефти в республике и тарифообразования, сообщил Сечин.

РФ и Белоруссия проведут сверку объемов потребления нефти в республике >>

С учетом этой сверки Россия и Белоруссия смогут провести, если потребуется, корректировку объемов поставки сырой нефти.

Достигнутые договоренности позволяют перейти на долгосрочную форму работы по тарифообразованию, которая не допускает одностороннего увеличения тарифов, изъятия части денежных средств и в полной мере гарантирует интересы РФ, сказал Сечин.

Россия и Белоруссия гарантируют стабильные условия транзита нефти через территорию РФ и Белоруссии, говорится в совместном заявлении Сечина и Семашко.

"Российская и белорусская стороны подтверждают свою приверженность принципам международной энергобезопасности и гарантируют стабильные условия транзита нефти через территорию РФ и Республики Беларусь", - заверили стороны.

Подписан также Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года, говорится в заявлении. "Реализация подписанного протокола обеспечивает стабильные поставки нефти европейским потребителям", - подчеркнуто в документе.

В совместном заявлении говорится, что стороны основываются "на сложившихся экономических связях между РФ и Республикой Беларусь, действующих двусторонних соглашений, а также на решениях, принятых президентами двух стран".

Вице-премьеры заверили, что договоренности достигнуты для "обеспечения дальнейшего развития интеграционных отношений в рамках строительства Союзного государства и всестороннего сотрудничества в области энергетики".