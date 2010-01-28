Нефть растет в цене

Цены на нефть в четверг растут, но продолжают держаться ниже отметки в $74 за баррель после опубликованного правительственного отчета о запасах "черного золота" в США, крупнейшем мировом энергопотребителе, сообщает k2kapital.

Напомним, что министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы бензина увеличились на 2 млн. баррелей - до 229,4 млн. баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,4 млн. баррелей - до 157,5 млн. баррелей.

Пока, по состоянию на 07:00 мск фьючерсы на WTI выросли на 0,42% ($0,31 за баррель) до отметки $73,98 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent набирают 0,46% ($0,33 за баррель) и держатся на отметке $72,57 за баррель.

В среду по итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 1,4% до $73,67 за баррель. Февральские фьючерсы на поставку бензина упали на $0,0282 до $1,9392 за галлон. Февральские фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на $0,034 до $1,9168 за галлон.