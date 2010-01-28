Rzeczpospolita: Польша договорилась с РФ о скидках на газ

Польская PGNiG и российский „Газпром” вчера в Москве в ходе переговоров урегулировали главный спорный вопрос, который мешал утвердить новый польско-российский газовый договор.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным издания Rzeczpospolita, стороны договорились, что поляки получат скидку на российский газ в обмен на списание по меньшей мере 80 млн. долл. США долга с российской стороны за транзит газа польской территорией с 2006 по 2010 годы.

«Газпром» не погасит долг, а PGNiG вместо этого получит скидку на газ», - написала газета в четверг, отметив, что ни одна из сторон не предоставляет информации о размерах скидки и подлежащего списанию долга.

По данным издания, россияне также согласились на подписание долгосрочного договора, который будет гарантировать сохранение объемов транзита газа территорией Польши.

Договоренности представителей газовых компаний в Польше должен утвердить министр государственного имущества, которому подчинена PGNiG, после чего межправительственный договор будет ратифицирован правительством.

Как сообщал УНИАН, 27 января польская PGNiG начала ограничивать газовые поставки промышленным потребителям в связи с дефицитом топлива, вызванным невыполнением с 2009 года контракта швейцарским трейдером „РосУкрЕнерго”.

Справка УНИАН. Польша и РФ после почти года переговоров в декабре 2009 года согласовали новый межправительственный газовый договор, однако вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК заблокировал его утверждение, в частности, в связи с непогашением долга „Газпрома” за транзит газа территорией Польши.

Согласно договору, срок которого продлен на 15 лет до 2037 года, поляки увеличат закупку газа с 8 до 10,3 млрд. куб. м в год.

Поляки обязались выкупать ежегодно по меньшей мере 85% законтрактованного газа (по принципу take or pay).