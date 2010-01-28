«Газпром» продлил до 2037 года соглашение на поставки в Польшу

«Газпром» продлил до 2037 года соглашение на поставку газа в Польшу с возможным увеличением объема поставок до 11 млрд. куб. м в год.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», в результате российско-польских переговоров, в которых приняли участие заместитель председателя правления ОАО Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, председатель правления компании PGNiG Михал ШУБСКИ и члены правления АО «ЕвРоПол ГАЗ», с российской и польской стороны подписано трехстороннее соглашение, обеспечивающее долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере.

«Документ предусматривает продление контракта на поставку природного газа из Российской Федерации в Польшу до 2037 года, а также возможное увеличение объемов поставок газа в эту страну по действующему контракту с 2010 года в соответствии со спросом на польском рынке, вплоть до 11 млрд. куб. м. в год. В соответствии с этим, стороны обязались внести соответствующие изменения в действующий контракт», -говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение предусматривает продление до 2045 года контракта на транспортировку газа в страны Западной Европы через польскую территорию по газопроводу «Ямал-Европа».

Согласно подписанным документам, урегулированы вопросы управления компанией «ЕвРоПол ГАЗ» и ее тарифной политики при транспортировке российского газа по территории Польши в 2006-2009 годах.

Стороны констатировали, что достигнутые договоренности создают благоприятные условия для внесения необходимых изменений в Межправительственное соглашение от 1993 года, которое находится на обсуждении правительств двух стран.

«Подписанное соглашение подтверждает надежность и конструктивность партнерских отношений наших компаний. Оно открывает путь к нашему еще более тесному взаимодействию», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

«Заключенные непосредственно с производителем газа соглашения предоставляют возможность стабилизировать газовый баланс Польши. Достигнутые договоренности завершают 10-летний период разногласий и открывают перспективу благоприятного сотрудничества», - заявил М.ШУБСКИ.