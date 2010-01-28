«Нафтогазмережи» получили лицензию на поставку 2 млрд. куб м. газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» -лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу промышленным потребителям с годовым объемом 2 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на своем сегодняшнем заседании.

Лицензия будет выдана сроком на 5 лет, начиная с 1 февраля.

Справка УНИАН. «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №775 «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнение Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.

23 декабря 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета министров Украины №775 от 10 июня т.г., в соответствии с которым Кабмин передал на баланс определенного НАК «Нафтогаз Украины» ее дочернего предприятия («Нафтогазмережи» – УНИАН) имущество государственных газораспределительных сетей.