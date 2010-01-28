Ющенко подписал закон о ратификации соглашения о гранте ЕБРР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О ратификации Соглашения о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития, Кабинетом Министров Украины и Государственным комитетом ядерной регуляции Украины.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 января Верховная Рада приняла Закон «О ратификации соглашения о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития (как распорядителем средств гранта со Счета ядерной безопасности), Кабинетом Министров Украины и Государственным комитетом ядерной регуляции Украины».

Этим соглашением предусмотрено выделение 3,5 млн. евро. Указанные средства должны пойти на строительство хранилища для отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС, так называемый ХОЯТ-2, которое должно проходить с соблюдением международных стандартов ядерной и радиационной безопасности.