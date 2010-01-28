«Нафтогазмережи» создали 22 региональных филиала

Дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» создало 22 региональных филиала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что, в частности, филиалы компании открыты в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и в Крыму.

При этом в сообщении отмечено, что ДП «Нафтогазмережи» обращает внимание, что с промышленными и коммунально-бытовыми предприятиями Кировоградской и Херсонской областей соглашения будут заключаться Николаевским филиалом ДП «Нафтогазмережи», а с предприятиями Луганской области – с Харьковским филиалом ДП.

Для упрощения процедуры заключения договоров в отмеченных (Кировоградская, Херсонская и Луганская) областях ДП «Нафтогазмережи», совместно с местными органами власти, организует работу выездных комиссий по заключению договоров на местах.

Также в сообщении отмечено, что общая численность работников филиалов ДП «Нафтогазмережи» составляет 8 500 человек.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля ДП «Нафтогазмережи» будет поставлять природный газ по нерегулируемому тарифу промышленным предприятиям и другим субъектам ведения хозяйства в Украине. Соответствующее решение принято НКРЭ 28 января 2010 года.

Поставки природного газа указанным категориям потребителей будут осуществляться предприятием по всей территории Украины (за исключением Черновицкой и Винницкой области, на территории которых ДП «Нафтогазмережи» уже реализует газ по регулируемому тарифу).

Для обеспечения природным газом по нерегулируемому тарифу будет использоваться импортированный в Украину природный газ. Цена за газ для потребителей составит 2619,19 грн. за тыс. куб. м.

Начало работы ДП «Нафтогазмережи» по газоснабжению по нерегулируемому тарифу возобновит финансовую дисциплину в расчетах за потребленный бизнес-структурами газ.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.