«Киевэнерго» проведет инвентаризацию подключений

АК «Киевэнерго» в 2010 году проведет инвентаризацию подключений к своим сетям для пресечения случаев несанкционированного отбора электроэнергии потребителями, не имеющими официально заключенных договоров с компанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 28 января на пресс-конференции сообщил председатель правления "Киевэнерго" Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, в настоящее время доля так называемого несанкционированного потребления электроэнергии по компании доходит до 80% от общего объема сверхнормативных потерь. Он уточнил, что по итогам 2009 года объем сверхнормативных потерь электроэнергии по «Киевэнерго» составил 80,9 млн. кВт/ч, или около 28,7 млн. грн. в денежном выражении.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что инвентаризация подключений позволит не только снизить уровень краж электроэнергии, но улучшит надежность электроснабжения потребителей в связи с ожидаемым снижением нагрузки на сети компании.

Он также сообщил, что аналогичная работа, проведенная по ОАО «Одессаоблэнерго», ранее позволила втрое снизить нагрузку на сети в центральной части Одессы.

По словам Э.СОКОЛОВСКОГО, в текущем году компания намерена также реализовать пилотный проект по точечному ограничению электроснабжения бытовых потребителей, которые превышают нормативные показатели мощности потребления. Он отметил, что проект будет реализоваться в домах старой застройки, в основном, в центральной части города.

«Сегодня в компанию обращаются достаточно обеспеченные жители центра с просьбой выдать техусловия на 150 кВт, которые старые внутридомовые сети не могут нести. Также в центре распространена практика, когда люди подключают подогрев полов и нагрузка превышает нормативную», - пояснил председатель правления "Киевэнерго".

В этой связи он напомнил, что, согласно старым архитектурным нормам, мощность потребления электроэнергии на одну квартиру старой застройки составляет 3 кВт.

При превышении данного лимита специальное оборудование, встроенное в щитовые домов, будет автоматически отключать энергоснабжение по конкретному бытовому потребителю.

Данный проект «Киевэнерго» будет реализовывать совместно с жилищно-эксплутационными организациями, на балансе которых находятся внутридомовые сети.

Справка УНИАН. АК “Киевэнерго” является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности столицы в электрической и на 70% – в тепловой энергии.