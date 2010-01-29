«Севастопольэнерго» перешло на чрезвычайный режим работы

ОАО «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» из-за перегрузки в сетях на 20-50% перешло на чрезвычайный режим работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 28 января сообщил журналистам технический директор предприятия Виктор ШУЛЬЖЕНКО.

По его словам, все плановые работы отменены, предприятие занимаемся только ликвидацией аварий.

«В связи с понижением температуры возросла нагрузка на электросети. Недостаточно отопления в жилых домах из-за отсутствия нормального давления газа, и люди для обогрева применяют электроприборы», – сказал он.

По информации В.ШУЛЬЖЕНКО, при лимите для Севастополя 198 МВт город во вторник достиг своего абсолютного рекорда потребления – 254 МВт. Таким образом, Севастополь почти на треть перебирает разрешенную ему мощность.

По словам технического директора предприятия, поскольку в ряде домов температура ниже 15 градусов, люди включают электроприборы. Как следствие – срабатывает защита, прежде всего в щитах домов, а потом и на подстанции. Из-за этого происходят массовые сбои в электроснабжении, особенно в вечернее время, сгорают предохранители.

В.ШУЛЬЖЕНКО сообщил, что на предприятии дополнительно создано шесть аварийных бригад, люди дежурят в вечернее время, чтобы была возможность быстрее реагировать.

По словам технического директора «Севастопольэнерго», если такая ситуация сохранится, то предприятие будет вынуждено ограничивать потребление электроэнергии в вечернее время, когда фиксируется максимальная нагрузка на электросети, чтобы не допустить повреждения оборудования и «у людей был свет хотя бы через два часа».

Представитель энергокомпании призывает жителей города ограничить применение электрообогрева в квартирах, в противном случае это может привести к более длительным отключениям электроэнергии.