Фьючерсы на нефть закрылись почти без изменений

Нефтяные фьючерсы завершили торги в четверг практически без изменений, так как участники рынка не спешили покупать нефть на более низких уровнях после падения в последние недели, учитывая слабый спрос на нее, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 3 цента до 73,64 доллара за баррель.

Сначала на торгах в четверг цены на нефть росли после падения в среду к шестинедельному минимуму – и это всего лишь три недели спустя после достижения 15-месячного максимума на отметке 83,18 доллара. Однако этот рост быстро выдохся, так как инвесторы воздерживались от активных действий на фоне слабого спроса на нефть в США, которые являются крупнейшим в мире потребителем нефти. Как сообщило в среду Управление энергетической информации, спрос на нефть за четыре недели, завершившиеся 22 января, упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Еще хуже выглядят перспективы бензина, цены на который в четверг упали сильнее, чем на остальные энергоносители. Запасов бензина в США в данный момент хватит на 26,6 дня – это самый высокий уровень почти за восемь лет. За неделю 16-22 января запасы бензина в США выросли на 2 млн. баррелей, что в три раза превысило средний прогноз аналитиков.

Вместе с тем, цены на топочный мазут немного выросли, поскольку ожидается, что холодные погодные условия на северо-востоке США будут стимулировать спрос на это топливо. Похолодание, наблюдавшееся ранее в январе, помогло ценам на нефть превысить отметку 80 долларов. Однако, по словам аналитиков, для того чтобы цены смогли удержаться выше этого уровня, необходимы доказательства роста спроса на нефть в мировой экономике.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 2,18 цента, или на 1,1%, до 1,9174 доллара за галлон. Котировки февральских фьючерсов на топочный мазут выросли на 23 пункта, или на 0,1%, до 1,9191 доллара за галлон.