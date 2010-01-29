Газовые вопросы останутся основными в отношениях Киева и Москвы

Газовая проблематика останется основной в российско-украинских отношениях после президентских выборов в Украине.

Такое мнение УНИАН высказал директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений МИНЧЕНКО.

«Газовая проблема – это проблема номер один, и тут некуда деваться», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Он отметил, что существующий одиннадцатилетний договор по газу между Украиной и РФ предусматривает четкий механизм влияния на любое правительство Украины через взимание или не взимание штрафов за недобор газ.

«Есть всегда рычаг давления – вы не выбираете законтрактованные объемы – платите штрафы… В прошлом году штрафы простили, но это не значит, что так будет и дальше», - считает Е.МИНЧЕНКО.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не имеет альтернативных поставщиков газа, поскольку туркменский газ расписан по долговременным контрактам между Ираном, Китаем и Россией. Соответственно, Россия остается основным поставщиком газа для Украины, напомнил эксперт.

Также Е.МИНЧЕНКО отметил, что за время работы правительства Юлии ТИМОШЕНКО в Украине ухудшилась ситуация в газодобывающей отрасли из-за того, что закупочная цена на газ ниже, чем себестоимость добычи.

«В Украине газ есть непосредственно на ее территории, и есть ресурсы для увеличения добычи за счет шельфа», - сказал он.

По словам эксперта, Россия заинтересована в увеличении добычи газа непосредственно в Украине, чтобы иметь возможность спокойно поставлять его в Европу.

Е.МИНЧЕНКО также считает, что для Украины в нынешнем сложном экономическом положении существующая цена на газ очень высокая, и у нее всегда будет возникать проблема с платежеспособностью.

По его мнению, есть несколько вариантов решения этой проблемы. В частности, создание газотранспортного консорциума с участием РФ, ЕС, и переговоры о снижении цены или исключение из контрактов возможности взимания штрафных санкций.

Второй вариант решения этого вопроса, по мнению Е.МИНЧЕНКО, прямой выход «Газпрома» на украинский рынок. «Сейчас «Газпромсбыт Украина» получает газ от «Нафтогаза», который, в свою очередь, покупает его в «Газпроме», - сказал он.

«Если будет возможность выходить на рынок Украины напрямую, минуя «Нафтогаз», то есть продавать его на прямую предприятиям, имея возможность варьировать цены, то приобретает смысл покупка ИСД и других металлургических и химических активов», - считает Е.МИНЧЕНКО. По его мнению, покупать украинские металлургические и химические предприятия без льготных цен на газ экономически «не очень интересно».