Собрание акционеров "Укртатнафты" не состоялось

Собрание акционеров ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

"Не было кворума. 16 и 22 января кворума также не было", - сказал представитель предприятия.

Напомним, на собрании акционеров "Укртатнафты" планировалось рассмотреть вопросы смены органов управления, утвердить договоры купли-продажи ценных бумаг, распределение прибыли и утверждение сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 годы и решить ряд других вопросов.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.