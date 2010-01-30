Тимошенко заверяет, что не допустит изменений собственности ГТС

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что не допустит никаких изменений относительно собственности украинской ГТС, в частности создания консорциумов в газовой сфере.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом вопросе ее позиция и позиция Сергея ТИГИПКО, которому она предложила должность главы правительства в корне расходятся. "Газотранспортная система Украины, которая является государственной собственностью, – это наш ключ к энергетической независимости государства. Это есть наше влияние на все энергетические процессы в нашем регионе. Это – влияние Украины на энергетическую политику Европейского Союза, стран СНГ", – сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ВР приняла закон, который запрещает любые манипуляции относительно изменения формы собственности газотранспортной системы. "Здесь компромиссов я искать не буду. Газотранспортная система – стратегическая государственная собственность Украины, и никакие махинации, консорциумы, СП (совместные предприятия – УНИАН), любые передачи в аренду я никогда не позволю сделать", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, другой кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ недавно заявил, что выступает за создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

По его словам, такие действия, вместе с возможным участием Украины в консорциумах по созданию Россией обходных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», создадут условия защиты национальных интересов, и, прежде всего, – в сфере энергобезопасности.

Экс-кандидат в президенты С.ТИГИПКО перед первым туром выборов неоднократно заявлял, что Украине нужно создать консорциум по управлению газотранспортной системой вместе с российским «Газпромом» и европейскими энергокомпаниями.