Закупочную цену на уголь для ТЭС нужно срочно повысить

Повышение закупочной цены на уголь для тепловых электростанций, инициированное Минуглепромом, позволит стабилизировать ситуацию в угольной промышленности, выплатить зарплаты шахтерам и увеличить объемы угледобычи в ближайшие годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«Закупочную цену на уголь для ТЭС необходимо срочно повысить, чтобы стабилизировать финансовое состояние углепрома в кризисный период: в частности, чтобы вовремя выплатить зарплаты шахтерам в феврале, а также – чтобы угольщики ни на неделю не прекращали работы по введению новых очистных забоев и оборудованию их современной техникой», - отметила глава комитета. Поэтому инициативу Минуглепрома о повышении базовой закупочной цены на 10% необходимо как можно скорее воплотить в жизнь, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что повышение закупочной цены особенно важно в условиях, когда не принят госбюджет-2010, предусматривающий масштабные инвестиции в угольную отрасль. «Правительство ТИМОШЕНКО заложило в проект госбюджета-2010 программу реформирования и технической модернизации угольной отрасли. К сожалению, по политическим мотивам в Верховной Раде саботировали принятие этого законопроекта вовремя», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Поэтому сейчас из-за недофинансирования у шахтеров возникают задержки с подготовкой новых забоев и закупкой оборудования. Зарплаты горнякам правительство пока финансирует по временной схеме – из остатков стабилизационного фонда прошлого года. Но эти остатки не безграничны, отметила она.

Глава комитета промполитики подчеркнула, что энергетики также заинтересованы в том, чтобы закупочная цена на уголь сейчас была повышена. «Министерство топлива и энергетики поддерживает инициативу угольщиков о росте цены: энергетики понимают свои долгосрочные интересы в снабжении топливом. Ведь угледобыча – это производство, которое требует постоянных, ежемесячных капиталовложений в новые лавы», - говорит она. Если не осуществлять эти вложения хотя бы полгода, по окончании кризиса произойдет значительное снижение объемов угледобычи и рост ее себестоимости. Тогда как интересы энергетической независимости Украины требуют увеличения добычи и расширения использования угля в экономике. Поэтому правительство с 2008 года последовательно выполняет положение своей программы об увеличении цен на уголь, чтобы модернизировать углепром и обеспечить его работникам достойную оплату труда, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.